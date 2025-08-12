Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche greifen Reisende und Polizeibeamte an

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (11.08.2025) begingen zwei Jugendliche gleich mehrere Körperverletzungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leisteten die Frauen zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten die beiden 16- und 17-Jährigen gegen 19:30 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Bahnhöfen Esslingen am Neckar und Neckarpark gerieten die Tatverdächtigen mutmaßlich zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Frau. Im weiteren Verlauf soll die 16-Jährige auf die unbekannte Geschädigte eingeschlagen und diese auch getreten haben. Als ein couragierter Reisender die Situation schlichten wollte, wurde er offenbar von der 17-Jährigen gegen den Rücken geschlagen. Beim Halt am Bahnhof Neckarpark verließen die Tatverdächtigen sowie die unbekannte Geschädigte die S-Bahn. Laut Zeugenaussagen wurde die Geschädigte dort erneut körperlich angegangen, ehe sie vom Bahnsteig flüchten konnte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit unweit des Tatorts angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sowohl die 16- als auch die 17-Jährige auf freiem Fuß belassen.

Gegen 21:25 Uhr kam es am Bahnhof Neckarpark erneut zu einer Körperverletzung durch die beiden Tatverdächtigen. Hier sollen die deutschen Staatsangehörigen eine 20-Jährige mit simbabwischer Staatsangehörigkeit bedroht und geschlagen haben. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen beleidigten die Frauen die Einsatzkräfte und leisteten aktiven Widerstand, indem sie nach den Beamten traten. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

