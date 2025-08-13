Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hund ohne Maulkorb führt zu Polizeieinsatz

Ulm (ots)

Weil ein Hund in einem Zug keinen Maulkorb trug, kam es am Dienstagmorgen (12.08.2025) zu einem Einsatz der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof.

Gegen 08:15 Uhr saß ein 58-Jähriger mit seinem Hund am Hauptbahnhof Ulm in einem abfahrbereiten Regionalexpress. Da der Hund mutmaßlich keinen Maulkorb trug, wurde der deutsche Staatsangehörige durch eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung soll der deutsche Staatsangehörige jedoch nicht nachgekommen sein, stattdessen band er offenbar das Maul des Hundes mit einem Gürtel zu. Die Zugbegleiterin informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und unkooperativ, sodass er aus dem Zug verbracht werden musste.

Die Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, gegen den 58-Jährigen.

