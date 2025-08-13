PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbefugte Person im Gleis

Ludwigsburg (ots)

Weil sich eine Person zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg im Gleisbereich aufhielt, kam es am Dienstagabend (12.08.2025) zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger offenbar gegen 18:00 Uhr zwischen den Bahnhöfen Kornwestheim und Ludwigsburg unbefugt im Gleisbereich auf. Der Triebfahrzeugführer eines in Richtung Ludwigsburg fahrenden Zuges konnte die Person noch rechtzeitig erkennen und eine Schnellbremsung einleiten. Nachdem der Zug noch vor dem Mann zum Stehen kam, flüchtete dieser vom Tatort und konnte auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste der Bahnverkehr zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg von 18:03 Uhr bis 18:45 Uhr eingestellt werden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt . Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

