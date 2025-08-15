Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann in der S-Bahn mit Messer bedroht

Wernau / Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es am Donnerstagnachmittag (14.08.2025) in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der 44-jährige Geschädigte gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Wernau eine S-Bahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Der deutsche Staatsangehörige führte ein Fahrrad mit sich, welches er mutmaßlich in den dafür vorgesehenen Bereich der S-Bahn stellte.

Im Laufe der Fahrt soll der Tatverdächtige das Fahrrad des Geschädigten offenbar gewaltsam zur Seite bewegt haben, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem 17-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein soll. Hierbei wurde der 44-Jährige offenbar beleidigt. Im weiteren Verlauf soll der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige ein Messer gezogen und den Geschädigten mit diesem bedroht haben. Nach dem Halt der S-Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart wandte sich der Bedrohte an eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, welche den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhielt.

Das Messer wurde vor Ort sichergestellt. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der 17-Jährige zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell