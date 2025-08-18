Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung in der S-Bahn

Grunbach (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten kam es am Samstagmorgen (16.08.2025) in einer S-Bahn der Linie S2.

Bisherigen Informationen zufolge nutzten die acht beteiligten Personen gegen 05:15 Uhr eine S-Bahn von Stuttgart in Richtung Schorndorf, als zunächst zwei 19-jährige deutsche Staatsangehörige von sechs Männern offenbar verbal belästigt und beleidigt wurden. Die Frauen beleidigten und bedrohten daraufhin mutmaßlich auch die Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren. Im weiteren Verlauf soll es zu wechselseitigen Schlägen zwischen den Männern mit deutscher, kosovarischer und türkischer Staatsangehörigkeit und den 19-jährigen Frauen gekommen sein. Durch alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei wurden sechs Tatverdächtige am Bahnhof Grunbach angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Zwei der männlichen Tatverdächtigen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort entfernen.

Die Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, gegen alle Tatverdächtigen.

