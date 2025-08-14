Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Parfümerie - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine Parfümerie an der Hauptstraße fahndet die Polizei aktuell nach zwei Männern und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr betraten zwei vermummte Männer das Geschäft. Einer von ihnen forderte unter Vorhalt eines größeren Messers/Machete von einer Mitarbeiterin Bargeld. Der andere Mann stahl in dieser Zeit mehrere Parfums. Mit dem Diebesgut ergriffen die Täter zusammen die Flucht.

Unter anderem flüchteten sie nach bisherigen Erkenntnissen über eine Kleingartenanlage. Dort konnte auch Kleidung der mutmaßlichen Täter aufgefunden und sichergestellt werden.

Personenbeschreibung/Kleidung während der Tat:

1. Mann:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - rote Jacke- schwarze Cap

2. Mann:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze

Für die Fahndung wurde ein Diensthund und ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Die Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an.

