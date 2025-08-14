PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Parfümerie - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine Parfümerie an der Hauptstraße fahndet die Polizei aktuell nach zwei Männern und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr betraten zwei vermummte Männer das Geschäft. Einer von ihnen forderte unter Vorhalt eines größeren Messers/Machete von einer Mitarbeiterin Bargeld. Der andere Mann stahl in dieser Zeit mehrere Parfums. Mit dem Diebesgut ergriffen die Täter zusammen die Flucht.

Unter anderem flüchteten sie nach bisherigen Erkenntnissen über eine Kleingartenanlage. Dort konnte auch Kleidung der mutmaßlichen Täter aufgefunden und sichergestellt werden.

Personenbeschreibung/Kleidung während der Tat:

1. Mann:

   - ca. 20 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - rote Jacke- schwarze Cap

2. Mann:

   - ca. 20 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - schwarze Jacke mit 
     aufgesetzter Kapuze

Für die Fahndung wurde ein Diensthund und ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Die Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

