Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen gesucht

Heede (ots)

Am Freitag, gegen 14:12 Uhr, kam es auf der B 401 in Heede, in Höhe der Straße Kleines Feld, zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Ein Pkw-Fahrer, der vor der Kreuzung der Ampelanlage B 401 / Dersumer Straße in einer Fahrzeugschlange wartete, beabsichtigte, einer VW-Passat-Fahrerin das Einbiegen von der Straße Kleines Feld auf die B 401 zu ermöglichen. In diesem Moment scherte ein grauer Kleintransporter aus der Fahrzeugschlange aus, um diese mit hoher Geschwindigkeit zu überholen. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision mit der Passat-Fahrerin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen - insbesondere die Fahrerin des Passat, die aus der Straße Kleines Feld kommend auf die B 401 einbiegen wollte.

