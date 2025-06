Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum vom 5. Juni 2025, 17:30 Uhr, bis zum 9. Juni 2025, 06:30 Uhr, kam es in Nordhorn, auf Höhe der Povelstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A6. Durch den Vorfall entstand ein Kratzer am vorderen linken Kotflügel des Fahrzeugs. Im Anschluss an den Unfall hinterließ der Verursacher ein beschriftetes Taschentuch mit einer nicht erkennbaren Telefonnummer am Fahrzeug und entfernte sich danach vom Unfallort. Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

