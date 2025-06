POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Surwold (ots) - Am heutigen Dienstag kann es auf der Esterweger Straße in Surwold zu einem Verkehrsunfall. Die 72-jährige Fahrerin eines Audi war gegen 11.30 Uhr in Richtung Esterwegen unterwegs. Dabei kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. ...

