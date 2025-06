POL-EL: Dersum - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 06:55 Uhr und 14:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein verschlossenes Damenfahrrad der Marke "Gazelle" in Blau. Das Fahrrad war an der Bushaltestelle an der Rheiner Straße, in Höhe des Badeparks in Bad Bentheim, abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

