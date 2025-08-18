Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ehepaar mit Messer bedroht: Bundespolizei sucht Zeugen

Ellental (ots)

Zu einer Bedrohung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, kam es am Freitag (15.08.2025) am Bahnhof Ellental.

Gegen 22:50 Uhr hielten sich die Geschädigten im Alter von 58 und 57 Jahren am Bahnhof Ellental auf. Hier wurden die deutschen Staatsangehörigen offenbar grundlos von einem Unbekannten verbal bedroht. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den 58-Jährigen zudem mit einem Messer bedroht haben. Nach der Tat stieg der Tatverdächtige möglicherweise in den Zug MEX 17a von Ellental nach Bietigheim-Bissingen.

Die Geschädigten beschrieben den Tatverdächtigen als etwa 30-jährigen Mann mit südländischem Phänotyp. Er hatte zur Tatzeit einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

