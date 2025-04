Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: falsche Handwerker entwenden ca. 1.000EUR

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, 16.04.2025 kommt es gegen 16:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Karl-Zörgiebel-Straße in Mainz-Bretzenheim.

Drei bisher unbekannte Männer klingeln bei dem über 90-jährigen Geschädigten und geben sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung. Nach etwa 15 Minuten verlassen die vermeintlichen Handwerker wieder die Wohnung und flüchten in unbekannte Richtung. Im Nachgang stellt der Geschädigte fest, dass ca. 1.000 Euro Bargeld entwendet wurde. Die Täter können nicht näher beschrieben werden.

Betrüger haben in den letzten Jahren unterschiedliche perfide Varianten entwickelt, um an die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Dabei nutzen sie gezielt die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft der Generation 60-Plus aus. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Handwerkertrick sind nur einige wenige Beispiele an kriminellen Machenschaften. - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell