Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof Heilbronn

Heilbronn (ots)

Am Montagabend (18.08.2025) versuchte ein 25-Jähriger, in die Kasse einer Bäckerei am Hauptbahnhof Heilbronn zu greifen.

Gegen 20:10 Uhr begab sich der Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit unbefugt hinter die Theke einer Bäckerei im Hauptbahnhof Heilbronn. Laut Zeugenaussagen lief der Mann zielgerichtet zur Kasse und versuchte, aus dieser das Geld zu entnehmen. Nachdem er durch die Mitarbeiter der Bäckerei hiervon abgehalten wurde, versuchte der 25-Jährige offenbar noch, eine Spendenkasse von der Theke zu entwenden, ehe er von den eintreffenden Beamten der Bundespolizei festgenommen und zur Dienststelle verbracht wurde.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

