Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher mit Messer bedroht

Stuttgart (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) bedrohte ein 56-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart einen Jugendlichen mit einem Messer.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge saß der Tatverdächtige gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 12 auf einer Bank, als sich der 14-jährige deutsche Geschädigte neben ihn setzte. Laut Zeugenaussagen soll der 56-Jährige den Geschädigten unvermittelt verbal bedroht und ein Taschenmesser gezogen haben. Mit diesem in der Hand soll sich der Mann dem Jugendlichen genähert haben. Der 14-Jährige flüchtete daraufhin und informierte eine Streife des Sicherheitsdienstes der DB AG über den Sachverhalt. Durch diese konnte der Tatverdächtige noch am Tatort angetroffen und an die alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei übergeben werden. Das Messer wurde noch vor Ort sichergestellt. Gegen den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

