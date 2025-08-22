Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frau in Regionalbahn sexuell belästigt

Schorndorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.08.2025) wurde eine Frau in einem Zug nach Schorndorf von einem Unbekannten sexuell belästigt.

Gegen 15:45 Uhr nutzte die deutsche Staatsangehörige einen Metropolexpress auf der Fahrt von Waiblingen nach Schorndorf. Kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Schorndorf soll der Tatverdächtige der Geschädigten an das Gesäß gefasst haben. Hierbei suchte der Mann offenbar auch den Blickkontakt mit der 25-Jährigen. Sowohl die Geschädigte als auch der Tatverdächtige verließen den Zug am Bahnhof Schorndorf. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur handeln. Er soll dunkelbraune, kurze Haare gehabt und zur Tatzeit ein weißgraues T-Shirt, eine kurze dunkle Hose sowie eine Sonnenbrille getragen haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell