POL-HR: Unbekannte entwenden Kupfer

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.08.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 21.08.2025, 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Zwischen Donnerstagmittag und Donnerstagabend entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nürnberger Straße in Melsungen etwa 45 Kilogramm Altmetall.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter unbemerkt das Grundstück des Geschädigten. Dort entnahmen sie alte Dachrinnen und Heizungsrohre, die im Garten gelagert waren. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

