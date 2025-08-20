Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Niedermöllrich - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2025:

Wabern

Tatzeit: Mittwoch, 06.08.2025 bis Dienstag, 19.08.2025, 16:35 Uhr

Im Zeitraum von Mittwoch, 06.08.2025 bis Dienstag, 19.08.2025, 16:35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus "Am Hopfenberg" in Niedermöllrich. Dort entwendeten sie Gold, Münzsammlungen, Werkzeuge sowie Bargeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie gezielt sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich etwa 30 Gramm Gold, mehrere Münzsammlungen, diverse Werkzeuge und rund 500,- Euro Bargeld. Im Anschluss verließen die Täter das Haus auf demselben Weg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht bezifferbar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Hopfenberg" bemerkt haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

