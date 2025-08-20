PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Falkenberg - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2025:

Wabern

Tatzeit: Samstag, 09.08.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 19.08.2025, 10:00 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, dem 09.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 10:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Ahornweg in Falkenberg ein. Die Einbrecher erbeuteten einen Tresor.

Nach bisherigen Ermittlungen versuchten die Täter zunächst, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sie sich durch Aufhebeln des Badezimmerfensters, das sich auf der Rückseite des Wohnhauses befindet, Zugang zum Haus. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür auf, um in die oberen Stockwerke zu gelangen. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und Möbelstücke nach Wertgegenständen. Schließlich entwendeten sie im Erdgeschoss einen fest im Boden verschraubten Tresor im Würfelformat (ca. 30 x 30 x 30 Zentimeter, Gewicht etwa 30-50 Kilogramm), in dem sich Bargeld befand. Anschließend verließen die Täter das Gebäude auf demselben Weg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Ahornwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

