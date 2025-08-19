PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Lagerhäuschen der Feuerwehr Jesberg: Gasflaschen entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2025:

Jesberg

Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.08.2025, 19:00 Uhr

In der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr und Sonntagabend, 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Propangasflaschen aus einem Lagerschrank der Freiwilligen Feuerwehr in Jesberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Feuerwehrgelände, brachen das Vorhängeschloss eines außerhalb der Fahrzeughallen stehenden Lagerschranks auf und beschädigten dabei auch die daran befestigten Spanplatten. Anschließend stahlen sie vier Propangasflaschen à 11 Kilogramm und flüchteten vom Tatort.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges am Feuerwehrgelände bemerkt haben, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:41

    POL-HR: FOLGEMELDUNG: Brand in Züschen - Haus nicht mehr bewohnbar

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025: Borken/Hessen Ereigniszeit: Freitag, 15.08.2025, 09:00 Uhr Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6097727. Nach dem Brand eines Wohnhauses in dem Fritzlarer Ortsteil Züschen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:14

    POL-HR: Diebstahl eines Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025: Felsberg Mittwoch, 13.08.2025, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr Am Mittwoch, dem 13.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Pedelec der Marke "Ben-E-Bike", Typ "Fully Twentysix", am Sportplatz in Felsberg-Lohre. Nach ersten Erkenntnissen stellte der Eigentümer das anthrazitgraue E-Bike ungesichert im ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-HR: Diebstahl eines Kleinkraftrads - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 17.08.2025, 00:00 Uhr In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16.08.2025, 16:00 Uhr und Sonntagnacht, 17.08.2025, 00:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Generic" in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren