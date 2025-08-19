Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Lagerhäuschen der Feuerwehr Jesberg: Gasflaschen entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2025:

Jesberg

Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.08.2025, 19:00 Uhr

In der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr und Sonntagabend, 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Propangasflaschen aus einem Lagerschrank der Freiwilligen Feuerwehr in Jesberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Feuerwehrgelände, brachen das Vorhängeschloss eines außerhalb der Fahrzeughallen stehenden Lagerschranks auf und beschädigten dabei auch die daran befestigten Spanplatten. Anschließend stahlen sie vier Propangasflaschen à 11 Kilogramm und flüchteten vom Tatort.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges am Feuerwehrgelände bemerkt haben, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

