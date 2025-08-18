PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: FOLGEMELDUNG: Brand in Züschen - Haus nicht mehr bewohnbar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025:

Borken/Hessen

Ereigniszeit: Freitag, 15.08.2025, 09:00 Uhr

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6097727.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in dem Fritzlarer Ortsteil Züschen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass das Brandgeschehen auf vorhandene Akkutechnik zurückzuführen ist. Im Flur des ersten Obergeschosses befanden sich mehrere Akku-Geräte verschiedener Marken mit 12- und 18-Volt -Technik. Vor Ort konnten lediglich noch Reste dieser Geräte sowie eine vollständig vom Feuer zerstörte Handkreissäge aufgefunden werden. In diesem Bereich befand sich der Brandherd.

Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor.

Das Wohnhaus ist durch den Brand unbewohnbar geworden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

