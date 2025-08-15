PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Züschen - Haus nicht mehr bewohnbar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.08.2025:

Fritzlar

Ereigniszeit: Freitag, 15.08.2025, 09:00 Uhr

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Straße "Am Kreuzborn" im Fritzlarer Ortsteil Züschen alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Erdgeschoss aus und griff über auf das erste Obergeschoss und den Dachstuhl.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Fritzlar, Geismar, Lohne und Züschen konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Wohnhaus selbst ist nicht mehr bewohnbar.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen oder Tiere im Haus, sodass niemand verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000,- Euro geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

