POL-HR: FOLGEMELDUNG: Feuer in Singlis: Mehrere Autos, Carport und Gartenhütte zerstört

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.08.2025:

Borken/Hessen

Ereigniszeit: Sonntag, 10.08.2025, ca. 04:30 Uhr

Nach dem Brand mehrerer Autos, eines Carports und einer Gartenhütte in Singlis hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach aktuellem Stand ist von einer Selbstentzündung zweier in Leinöl getränkter Tücher auszugehen.

Leinöl kann sich bei Trocknung selbst entzünden: Es reagiert mit Sauerstoff, entwickelt Wärme und kann in Lappen oder Putzpapier so viel Hitze erzeugen, dass ein Brand entsteht.

Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor.

Das Feuer erfasste neben dem Carport drei Autos sowie eine Gartenhütte. Durch die starke Hitzestrahlung wurden zudem zwei angrenzende Wohnhäuser leicht beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei rät: Ölgetränkte Lappen immer ausgebreitet trocknen lassen oder luftdicht entsorgen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

