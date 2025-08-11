Polizei Homberg

POL-HR: Feuer in Singlis: Mehrere Autos, Carport und Gartenhütte zerstört

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205:

Borken/Hessen

Ereigniszeit: Sonntag, 10.08.2025, 04:30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, gegen 04:30 Uhr, wurden die Feuerwehren aus der Stadt Borken sowie aus den Ortsteilen Singlis und Gombeth und die Polizei zu einem Brand im Holzäckerweg in Singlis alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine vorbeifahrende Zeugin Feuer im Bereich eines unter einem Carport abgestellten Pkw auf einem Hof und wählte den Notruf.

Beim Eintreffen der Funsktreifenbesatzung der Polizeistation in Homberg hatten die insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren bereits mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen.

Drei Fahrzeuge waren betroffen: ein Mercedes-Benz, der in voller Ausdehnung brannte sowie zwei Volkswagen, die teilweise in Flammen standen. Einer der Volkswagen war auf dem angrenzenden Nachbargrundstück abgestellt und wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Der Carport, in dem der Mercedes-Benz stand, sowie eine dahinter befindliche Gartenhütte, brannten vollständig aus. An der Hauswand neben dem Carport zerbarsten mehrere Fensterscheiben und die Rollladenkästen schmolzen. Die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Wohngebäude übergegriffen.

Mit Hilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Borken wurde die Dachhaut teilweise geöffnet, um gezielt weitere Löschmaßnahmen im Dachbereich durchführen zu können.

Durch die starke Hitzestrahlung platzten auch an einem angrenzenden und einem gegenüberliegenden Wohnhaus mehrere Fenster und Türen. An einer Fassade entstand Rußschaden.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Großteil des Wohnhauses gerettet werden.

Die drei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen derzeit nicht vor.

Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell