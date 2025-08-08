Polizei Homberg

POL-HR: Polizei berät zum Thema Einbruchsschutz: Infostände in Fritzlar und Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025:

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls lädt die Polizei Hessen im August zu zwei Beratungsterminen im Schwalm-Eder-Kreis ein.

Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen - besonders während der Urlaubszeit - zu minimieren.

Am Mittwoch, 13.08.2025, informieren die Einbruchsberater der Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Kassel gemeinsam mit der Polizeidirektion Homberg und dem "Schutzmann vor Ort" der Polizeistation Fritzlar von 10 bis 13 Uhr an einem Stand auf dem Marktplatz in Fritzlar.

Besucherinnen und Besucher erhalten dort praxisnahe Tipps, wie Häuser und Wohnungen wirksam geschützt werden können.

Am Freitag, 15.08.2025, stehen die "Schutzfrau vor Ort" der Polizeistation Homberg und ein Kollege von 11:30 bi 14:00 Uhr am Stand vor dem Herkulesmarkt in Homberg für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen und vor einem Einbruch schützen können.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die kostenlosen Beratungsangebote zu nutzen und sich vor Ort zu informieren.

Yvonne Winer,KHK`in, - Pressesprecherin -

