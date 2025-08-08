PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei berät zum Thema Einbruchsschutz: Infostände in Fritzlar und Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025:

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls lädt die Polizei Hessen im August zu zwei Beratungsterminen im Schwalm-Eder-Kreis ein.

Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen - besonders während der Urlaubszeit - zu minimieren.

Am Mittwoch, 13.08.2025, informieren die Einbruchsberater der Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Kassel gemeinsam mit der Polizeidirektion Homberg und dem "Schutzmann vor Ort" der Polizeistation Fritzlar von 10 bis 13 Uhr an einem Stand auf dem Marktplatz in Fritzlar.

Besucherinnen und Besucher erhalten dort praxisnahe Tipps, wie Häuser und Wohnungen wirksam geschützt werden können.

Am Freitag, 15.08.2025, stehen die "Schutzfrau vor Ort" der Polizeistation Homberg und ein Kollege von 11:30 bi 14:00 Uhr am Stand vor dem Herkulesmarkt in Homberg für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen und vor einem Einbruch schützen können.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die kostenlosen Beratungsangebote zu nutzen und sich vor Ort zu informieren.

Yvonne Winer,KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:36

    POL-HR: Technischer Defekt mögliche Ursache für Fahrzeugbrand in Homberg

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025: Homberg/Efze Ereigniszeit: Freitag, 08.08.2025, 00:35 Uhr In der Nacht zum Freitag, gegen 00:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Ziegenhainer Straße in Homberg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Pkw der Marke Volkswagen in Brand. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:34

    POL-HR: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Sonntag, 03.08.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 14:30 Uhr In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 03.08.2025, 20:00 Uhr und Montagnachmittag, dem 04.08.2025,14:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Derby Cycle" in der ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 15:33

    POL-HR: Diebstahl aus Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Freitag, 01.08.2025, 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es in der Hopfenstraße im Borkener Stadtteil Nassenerfurth zu einem Diebstahl aus dem Pfarrhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr unbefugt Zutritt zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren