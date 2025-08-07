Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 03.08.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 14:30 Uhr

In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 03.08.2025, 20:00 Uhr und Montagnachmittag, dem 04.08.2025,14:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Derby Cycle" in der Schlossstraße in Schwalmstadt-Rommershausen.

Das schwarz-lilafarbene Fahrzeug war von der Eigentümerin vor dem Wohnhaus abgestellt und mit einem Lenkradschloss sowie einer Gliederkette gesichert. Trotz dieser Sicherungen gelang es den Tätern, das Kleinkraftrad zu entwenden und sich in unbekannte Richtung vom Tatort zu entfernen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen "818 LSB" angebracht.

Der Wert des gestohlenen Kleinkraftrades wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schlossstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell