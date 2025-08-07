PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 03.08.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 14:30 Uhr

In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 03.08.2025, 20:00 Uhr und Montagnachmittag, dem 04.08.2025,14:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Derby Cycle" in der Schlossstraße in Schwalmstadt-Rommershausen.

Das schwarz-lilafarbene Fahrzeug war von der Eigentümerin vor dem Wohnhaus abgestellt und mit einem Lenkradschloss sowie einer Gliederkette gesichert. Trotz dieser Sicherungen gelang es den Tätern, das Kleinkraftrad zu entwenden und sich in unbekannte Richtung vom Tatort zu entfernen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen "818 LSB" angebracht.

Der Wert des gestohlenen Kleinkraftrades wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schlossstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2025 – 15:33

    POL-HR: Diebstahl aus Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Freitag, 01.08.2025, 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es in der Hopfenstraße im Borkener Stadtteil Nassenerfurth zu einem Diebstahl aus dem Pfarrhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr unbefugt Zutritt zum ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 11:17

    POL-HR: Mehrere PKW-Aufbrüche in Nassenerfurth - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025: Borken/Hessen Mehrere PKW-Aufbrüche in Nassenerfurth - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Freitag, 01.08.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 02.08.2025, 11:00 Uhr Am vergangenen Wochenende kam es im Borkener Stadtteil Nassenerfurth zu insgesamt drei Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Die bislang ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 09:16

    POL-HR: Erneut E-Scooter entwendet - Diebe schlagen in Morschen zu

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025: Morschen Tatzeit: Sonntag, 03.08.2025, 13.00 Uhr bis 15:30 Uhr Am Sonntagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Elektroscooter der Marke "Zhejing Chihui" in der Brückenstraße in Neumorschen. Das Fahrzeug war vom Eigentümer vor seinem Wohnhaus abgestellt und mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren