Bundespolizeidirektion München: Europäischer Haftbefehl: Gesuchter Tscheche gefasst

Europäischer Haftbefehl: Gesuchter Tscheche gefasst

Griesen (B23) / Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Garmisch-Partenkirchner Bundespolizei hat Donnerstagnachmittag (3. Juli) einen Tschechen in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim eingeliefert. Die Beamten hatten den Pkw-Fahrer bei Grenzkontrollen an der B23 nahe Griesen festgenommen.

Dem Ergebnis der Personalienüberprüfung zufolge lag ein Europäischer Haftbefehl des Amtsgerichts Zittau gegen den dringend Tatverdächtigen vor. Dem 41-Jährigen wird gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Tatmehrheit mit gemeinschaftlichem Diebstahl vorgeworfen.

Offenkundig hatte sich der flüchtige tschechische Staatsangehörige bereits im Jahr 2022 abgesetzt und sich so dem Zugriff der deutschen Behörden entzogen. Seine Flucht fand mit der Kontrolle an der Bundesstraße bei Griesen ein Ende. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Vom Bundespolizeirevier in Garmisch-Partenkirchen aus wurde er nach München gebracht und beim zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Einlieferung des Tschechen in die Münchner Haftanstalt an. Von dort aus wird er voraussichtlich schon bald dem anstehenden Strafverfahren zugeleitet werden können.

