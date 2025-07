Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Herxheim (Speiertsgasse)

Landau (ots)

Am 13.07.2025, gegen 18 Uhr, kam es im Bereich der Herxheimer Speiertsgasse in Fahrtrichtung Am Kleinwald zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Rollern. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern, in unbekannte Richtung. Der 26-jährige Beteiligte erlitt durch den Sturz eine Fraktur des linken Schlüsselbeins sowie einen dreifachen Rippenbruch. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

