Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Jugendliche sprühen mit Feuerlöscher

Kandel (ots)

Am 13.07.2025 kurz nach 17.30h wurden Jugendliche in Kandel in der Elsässer Straße dabei beobachtet, wie sie den Inhalt eines Feuerlöschers in den dortigen Weiher versprühten. Nach Ansprache durch einen Passanten, flüchteten die Jugendlichen. Einer der Jugendlichen, die zwischen 13 und 17 Jahre alt sein dürften, trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Woher der Feuerlöscher stammte, ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen aufgenommen. Hinweise auf eine Gewässerverunreinigung liegen nicht vor. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

