POL-PDLD: Landau; Besonders schwerer Falls des Diebstahls eine Wohnmobils

Kandel (ots) - Am 13.07.2025 kurz nach 17.30h wurden Jugendliche in Kandel in der Elsässer Straße dabei beobachtet, wie sie den Inhalt eines Feuerlöschers in den dortigen Weiher versprühten. Nach Ansprache durch einen Passanten, flüchteten die Jugendlichen. Einer der Jugendlichen, die zwischen 13 und 17 Jahre alt sein dürften, trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Woher der Feuerlöscher stammte, ist bisher ...

mehr