Polizei Homberg

POL-HR: Technischer Defekt mögliche Ursache für Fahrzeugbrand in Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025:

Homberg/Efze

Ereigniszeit: Freitag, 08.08.2025, 00:35 Uhr

In der Nacht zum Freitag, gegen 00:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Ziegenhainer Straße in Homberg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Pkw der Marke Volkswagen in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen begann es während der Fahrt im Bereich des Motorraumes zu qualmen. Der 38-jährige Fahrzeughalter konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Gemeinsam mit einem Zeugen versuchte er, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbst zu löschen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war.

Das Fahrzeug brannte im Frontbereich vollständig aus. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

