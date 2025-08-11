PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Kupferkessels - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205:

Melsungen / Morschen

Tatzeit: Donnerstag, 07.08.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 08.08.2025, 08:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, dem 07.08.2025, 20 Uhr und Freitag, dem 08.08.2025, 8 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kupferkessel aus einem Vorgarten in der Elzestraße in Altmorschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Täter das Grundstück und durchtrennten drei Eisenketten, mit denen der bepflanzte Kessel gesichert war. Anschließend entleerten sie den Kübel, entfernten die Bepflanzung und nahmen den circa 20-30 Kilogramm schweren Kessel an sich.

Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der entstandene Stehlschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Melsungen unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

