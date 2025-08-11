PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205:

Fritzlar

Tatzeit: Sonntag, 10.08.2025

Vermutlich übers Wochenende, in der Zeit bis Sonntag, 10:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Baucontainer in der Georgengasse in Fritzlar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Tür des Containers mittels unbekannten Werkzeugs auf. Im Inneren durchwühlten sie das Mobiliar und suchten offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baucontainers bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:24

    POL-HR: Diebstahl eines Kupferkessels - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205: Melsungen / Morschen Tatzeit: Donnerstag, 07.08.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 08.08.2025, 08:00 Uhr In der Nacht von Donnerstag, dem 07.08.2025, 20 Uhr und Freitag, dem 08.08.2025, 8 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kupferkessel aus einem Vorgarten in der Elzestraße in ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:42

    POL-HR: Polizei berät zum Thema Einbruchsschutz: Infostände in Fritzlar und Homberg

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025: Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls lädt die Polizei Hessen im August zu zwei Beratungsterminen im Schwalm-Eder-Kreis ein. Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen - besonders ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:36

    POL-HR: Technischer Defekt mögliche Ursache für Fahrzeugbrand in Homberg

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.08.2025: Homberg/Efze Ereigniszeit: Freitag, 08.08.2025, 00:35 Uhr In der Nacht zum Freitag, gegen 00:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Ziegenhainer Straße in Homberg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Pkw der Marke Volkswagen in Brand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren