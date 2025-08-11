Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205:

Fritzlar

Tatzeit: Sonntag, 10.08.2025

Vermutlich übers Wochenende, in der Zeit bis Sonntag, 10:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Baucontainer in der Georgengasse in Fritzlar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Tür des Containers mittels unbekannten Werkzeugs auf. Im Inneren durchwühlten sie das Mobiliar und suchten offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baucontainers bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell