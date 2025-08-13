PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Schüsse auf Mäusebussard - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2025:

Wabern

Tatzeit: Samstag, 09.08.2025, 10:30 Uhr

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 10:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Kasseler Straße in Niedermöllrich einen Mäusebussard mit Schrot so schwer verletzt, dass er weniger später verstarb.

Eine Spaziergängerin entdeckte den Greifvogel kurz vor Niedermöllrich, gegenüber dem Kieswerk, an einem Stromkasten liegend. Sie brachte ihn in eine nahegelegene Tierarztpraxis. Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass das Tier von einer Schrotkugel getroffen worden war. Trotz sofortiger Behandlung kam jede Hilfe zu spät.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Fritzlar hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 an die Polizeistation in Fritzlar zu wenden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 07:54

    POL-HR: Unbekannte setzen mobiles Toilettenhäuschen in Brand - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2025: Gudensberg Tatzeit: Dienstag, 12.08.2025, 21:15 Uhr Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden die Feuerwehr Gudensberg und die Polizei zu einem Brand in den Schwimmbadweg alarmiert. Auf einer umzäunten Baustelle, die sich auf dem Gelände einer Schule befindet, war ein mobiles ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:49

    POL-HR: Dieseldiebstahl aus Baggern - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Diebe etwa 600 Liter Diesel aus zwei Baggern auf einer Baustelle im Mühlenweg in Borken-Singlis. Nach ersten Erkenntnissen verschafften ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:49

    POL-HR: Diebstahl von Pedelec und Fahrradträger - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025: Morschen Tatzeit: Dienstag, 05.08.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 10.08.2025, 16:15 Uhr Zwischen Dienstag, 05.08.2025 und Sonntag, 10.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec sowie einen Fahrradträger von einem Stellplatz bei einem Wohnhaus an der Straße "Schöne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren