Polizei Homberg

POL-HR: Schüsse auf Mäusebussard - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2025:

Wabern

Tatzeit: Samstag, 09.08.2025, 10:30 Uhr

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 10:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Kasseler Straße in Niedermöllrich einen Mäusebussard mit Schrot so schwer verletzt, dass er weniger später verstarb.

Eine Spaziergängerin entdeckte den Greifvogel kurz vor Niedermöllrich, gegenüber dem Kieswerk, an einem Stromkasten liegend. Sie brachte ihn in eine nahegelegene Tierarztpraxis. Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass das Tier von einer Schrotkugel getroffen worden war. Trotz sofortiger Behandlung kam jede Hilfe zu spät.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Fritzlar hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 an die Polizeistation in Fritzlar zu wenden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell