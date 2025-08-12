PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Pedelec und Fahrradträger - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025:

Morschen

Tatzeit: Dienstag, 05.08.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 10.08.2025, 16:15 Uhr

Zwischen Dienstag, 05.08.2025 und Sonntag, 10.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec sowie einen Fahrradträger von einem Stellplatz bei einem Wohnhaus an der Straße "Schöne Aussicht" in Altmorschen.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich das weiß-silberne E-Bike der Marke Cube (Typ: Reaction Hybrid SLT 625) und der Fahrradträger gesichert auf einem Stellplatz hinter dem Pkw des Eigentümers.

Die Täter beschädigten die Sicherung des Pedelecs mittels unbekannten Werkzeugs und entwendeten anschließend das E-Bike sowie den Fahrradträger.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 5300,- Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schönen Aussicht bemerkt haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden. übernommen.

Yvonne Winter, KHK`in, -Pressesprecherin-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

