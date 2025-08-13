PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte setzen mobiles Toilettenhäuschen in Brand - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 12.08.2025, 21:15 Uhr

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden die Feuerwehr Gudensberg und die Polizei zu einem Brand in den Schwimmbadweg alarmiert. Auf einer umzäunten Baustelle, die sich auf dem Gelände einer Schule befindet, war ein mobiles Toilettenhäuschen (Dixi-Toilette) in Brand geraten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter unbefugt das Schulgelände betreten und das Toilettenhäuschen mutwillig angezündet. Zwei Spaziergänger entdeckten den Brand und verständigten umgehend die Feuerwehr. Das Toilettenhäuschen schmolz durch die Hitze nahezu vollständig und wurde komplett zerstört.

Eine Selbstentzündung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 bei der Polizeistation Fritzlar zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:49

    POL-HR: Dieseldiebstahl aus Baggern - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Diebe etwa 600 Liter Diesel aus zwei Baggern auf einer Baustelle im Mühlenweg in Borken-Singlis. Nach ersten Erkenntnissen verschafften ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:49

    POL-HR: Diebstahl von Pedelec und Fahrradträger - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025: Morschen Tatzeit: Dienstag, 05.08.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 10.08.2025, 16:15 Uhr Zwischen Dienstag, 05.08.2025 und Sonntag, 10.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec sowie einen Fahrradträger von einem Stellplatz bei einem Wohnhaus an der Straße "Schöne ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:24

    POL-HR: Feuer in Singlis: Mehrere Autos, Carport und Gartenhütte zerstört

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.08.20205: Borken/Hessen Ereigniszeit: Sonntag, 10.08.2025, 04:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag, gegen 04:30 Uhr, wurden die Feuerwehren aus der Stadt Borken sowie aus den Ortsteilen Singlis und Gombeth und die Polizei zu einem Brand im Holzäckerweg in Singlis alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren