Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte setzen mobiles Toilettenhäuschen in Brand - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 12.08.2025, 21:15 Uhr

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden die Feuerwehr Gudensberg und die Polizei zu einem Brand in den Schwimmbadweg alarmiert. Auf einer umzäunten Baustelle, die sich auf dem Gelände einer Schule befindet, war ein mobiles Toilettenhäuschen (Dixi-Toilette) in Brand geraten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter unbefugt das Schulgelände betreten und das Toilettenhäuschen mutwillig angezündet. Zwei Spaziergänger entdeckten den Brand und verständigten umgehend die Feuerwehr. Das Toilettenhäuschen schmolz durch die Hitze nahezu vollständig und wurde komplett zerstört.

Eine Selbstentzündung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 bei der Polizeistation Fritzlar zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell