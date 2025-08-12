Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl aus Baggern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr

In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 06:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Diebe etwa 600 Liter Diesel aus zwei Baggern auf einer Baustelle im Mühlenweg in Borken-Singlis.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter vermutlich mit einem passenden Schlüssel Zugang zu den verschlossenen Tankdeckeln der abgestellten Fahrzeuge und zapften den Kraftstoff ab.

Anschließend verschlossen sie die Tankdeckel wieder und entfernten sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

