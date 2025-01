POL-MFR: (74) Hoher Sachschaden nach Einbruch in Schulkomplex - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (21.01.2025) auf Mittwoch (22.01.2025) brachen Unbekannte in die Grund-, Mittel- und Realschule in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den drei Schulen im Klaushofer Weg in Langenzenn. In den Gebäuden ...

