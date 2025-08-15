PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.08.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Mittwoch, 13.08.2025, 10:20 Uhr bis Donnerstag, 14.08.2025, 10:30 Uhr

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13.08.2025, 10:20 Uhr und Donnerstag, 14.08.2025, 10:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus im Eichenweg in Frielendorf-Todenhausen ein.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften die Täter mittels unbekannten Werkzeugs durch Aufhebeln der hinteren Eingangstür Zugang zu den Kellerräumen und drangen anschließend in die weiteren Stockwerke des Hauses vor. Dort durchsuchten sie gezielt das Mobilar nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Gebäude auf demselben Weg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

