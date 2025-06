Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer und Mitfahrerin schwer verletzt

Drei Gleichen, OT Günthersleben-Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 18:50 Uhr in der Ortslage Günthersleben-Wechmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 21 Jähriger befuhr mit seinem PKW die Seebergstraße in Richtung Seebergen. An einem Schotterplatz beabsichtigt er zu wenden. Ohne den ankommenden Verkehr zu beachten, fährt er wieder auf die Seebergstraße und kollidiert mit dem aus Richtung Günterhsleben kommenden und mit zwei Personen besetzten Moped. Dabei werden der Mopedfahrer und die Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. (pp)

