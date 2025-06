LPI-GTH: Verfolgungsfahrt über Spielplatz und Radweg - !Zeugen gesucht!

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen kam es gegen 08.30 Uhr in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57 Jahre alte Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Eisenach und geriet in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Transporter eines 61-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer ...

