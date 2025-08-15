Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Motorrads - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.08.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Donnerstag, 14.08.2025, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Donnerstag, 14. August 2025, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad der Marke "Triumph", Typ "Street Tripple", im Bereich der Bundesstraße 487 in Spangenberg.

Das graue Fahrzeug war nach einer Reifenpanne vom Eigentümer auf einem Feldweg linksseitig der Bundesstraße nach dem Ortsausgang Spangenberg in Richtung Hessisch Lichtenau abgestellt worden.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Motorrad das amtliche Kennzeichen HR-MS 82 angebracht.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 2500,- Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bundesstraße 487 beobachtet haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell