Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Kleinkraftrads - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 17.08.2025, 00:00 Uhr

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16.08.2025, 16:00 Uhr und Sonntagnacht, 17.08.2025, 00:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Generic" in der Schlossstraße in Borken-Arnsbach.

Der weiß-rote Roller war vom Eigentümer vor der Grundstückseinfahrt des Wohnhauses abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Trotz der Sicherung gelang es den Tätern, das Kleinkraftrad zu stehlen und in unbekannte Richtung zu flüchten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war am Fahrzeug das Versicherungskennzeichen "907LNO" angebracht.

Der Wert des gestohlenen Kleinkraftrads wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schlossstraße beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell