Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2025:

Felsberg

Mittwoch, 13.08.2025, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Am Mittwoch, dem 13.08.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Pedelec der Marke "Ben-E-Bike", Typ "Fully Twentysix", am Sportplatz in Felsberg-Lohre.

Nach ersten Erkenntnissen stellte der Eigentümer das anthrazitgraue E-Bike ungesichert im Bereich des Sportplatzes ab. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, war das Fahrrad bereits verschwunden und die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000,- Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportplatzes bemerkt haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

