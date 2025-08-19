Polizei Homberg

POL-HR: 16-Jähriger flüchtet ohne Führerschein vor der Polizei

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2025:

Bad Zwesten

Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Fritzlar ein Skoda Fabia in einem Feldweg neben der B3 in Bad Zwesten auf.

Als die Beamten in den Weg einbogen, setzte sich der Wagen in Bewegung und fuhr der Streife entgegen. Die Beamten wendeten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, doch der Fahrer beschleunigte und versuchte zu fliehen. Kurz darauf entdeckte die Streifenbesatzung den Skoda verlassen auf einem Betriebsgelände in der Chaumont Allee. Die drei Insassen waren zu Fuß in ein Feld geflüchtet, konnten aber nach kurzer Verfolgung im Bereich der Kasseler Straße festgenommen werden.

Der Fahrer, ein 16-jähriger Bad Wildunger, war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Seine Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren besaßen ebenfalls keinen Führerschein. Am Auto waren zudem entstempelte Kennzeichen angebracht. Es war somit nicht zugelassen.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die Jugendlichen weiterziehen, allerdings zu Fuß.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell