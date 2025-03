Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Holzüberstand entzündet

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Der Brand eines Holzüberstands hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lahrstraße für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 23:45 Uhr nahm ein aufmerksamer Zeuge ein verdächtiges Geräusch wahr, welches nach lodernden Flammen geklungen haben soll. Die daraufhin herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Einsatzort ein und konnten den Brand umgehend löschen, sodass kein größerer Sachschaden entstanden sein dürfte. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr gehen nach ersten Erkenntnissen von einer mutwilligen Brandentstehung aus und haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer 07821 277-0 erbeten.

/lk

