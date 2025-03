Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Professionell agierende Ladendiebe erwischt

Lahr (ots)

Ein Zeuge konnte am Dienstagnachmittag zwei mutmaßlich professionell agierende Ladendiebe überführen, die in arbeitsteiliger Vorgehensweise mehrere hochwertige Champagnerflaschen im Wert von etwa 430 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Offenburger Straße stehlen wollten. Der 37 Jahre alte Mann und seine fünf Jahre jüngere Komplizin waren hierbei mit präparierter Kleidung und Utensilien ausgestattet, die auf ein professionelles Vorgehen schließen lassen. Letztlich war es der Aufmerksamkeit des Zeugen geschuldet, dass des beim Versuch blieb. Der 37-jährige wollte zunächst noch flüchten, wurde dann aber vom Zeugen bis zum Eintreffen einer hinzugezogener Polizeistreife festgehalten. Seine 32-Jährige Komplizin befand sich noch in dem Markt. Nun erwartet das diebische Duo ein Strafverfahren.

/ph

