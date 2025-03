POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm - Einbruchsdiebstahl

Lahr (ots) - Ein Zeuge konnte am Dienstagnachmittag zwei mutmaßlich professionell agierende Ladendiebe überführen, die in arbeitsteiliger Vorgehensweise mehrere hochwertige Champagnerflaschen im Wert von etwa 430 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Offenburger Straße stehlen wollten. Der 37 Jahre alte Mann und seine fünf Jahre jüngere Komplizin waren hierbei mit präparierter Kleidung und Utensilien ausgestattet, ...

