Polizei Homberg

POL-HR: Eisautomat in Ottrau aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2025:

Ottrau

Tatzeit: Dienstag, 19.08.2025, 01:50 Uhr

In der Nacht zu Dienstag, gegen 01:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Eisautomaten in der Straße "Am Bahnhof" in Ottrau gewaltsam auf. Sie entwendeten daraus sowohl Eis als auch Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen fuhren die Täter mit einem schwarzen Mercedes Coupé vor, öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten Bargeld und Eis. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge konnte einen Teil des Kennzeichens erkennen. Demnach soll sich in der Mitte des Kennzeichens der Buchstabe "S" befunden haben.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

In derselben Nacht kam es zu weiteren Aufbrüchen von Verkaufsautomaten in Osthessen. Ob ein Zusammenhang mit der Tat in Ottrau besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

