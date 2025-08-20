PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Polizeistation Schwalmstadt spendet 2800,- Euro für den guten Zweck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2025:

Schwalmstadt

Am 26.04.2025 öffnete die Polizeistation Schwalmstadt anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ihre Tore für die Bürgerinnen und Bürger. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken und bei Kuchen, Getränken, herzhaften Speisen sowie dem beliebten Erbseneintopf der Bundeswehr den Tag zu genießen. Trotz bewusst familienfreundlicher Preise konnte ein stolzer Erlös von insgesamt 2800,- Euro erzielt werden.

Schon im Vorfeld hatten sich die Verantwortlichen entschieden, den Gewinn aus dem Tag der offenen Tür zwei gemeinnützigen Einrichtungen zukommen zu lassen: der Tiernothilfe Schwalmstadt und dem Soldatenhilfswerk. So konnten beide Organisationen jeweils eine Spende in Höhe von 1400,- Euro entgegennehmen.

Die Übergabe an die Tiernothilfe fand am 20.08.2025, um 10:00 Uhr, auf dem Gelände der Polizeistation statt (Bild). Dazu begrüßten PHK Marco Köhler und PK Johannes Müller Frau Petra Ziegert-Postleb und Frau Sabine Ascher von der Tiernothilfe, die den symbolischen Scheck mit großer Dankbarkeit entgegennahmen. Im Anschluss, um 11:30 Uhr, erfolgte die Spendenübergabe an das Soldatenhilfswerk (Bild). PHK Marco Köhler überreichte in der Knüllkaserne einen Scheck an Oberstleutnant Sebastian Hagen, Kommandeur des Jägerbataillon 1 und an Stabsfeldwebel Thomas Kuder. Beide zeigten sich sehr erfreut über die Unterstützung und bedankten sich herzlich im Namen aller Kameradinnen und Kameraden.

Mit dieser Geste konnte die Polizeistation Schwalmstadt ein Zeichen der Verbundenheit setzen - sowohl mit den tierischen Schützlingen der Region als auch mit den Soldatinnen und Soldaten, die tagtäglich im Dienst stehen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

