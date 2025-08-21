PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Unshausen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.08.2025:

Wabern

Tatzeit: Mittwoch, 20.08.2025 10:30 bis 11:30 Uhr

Am Mittwochvormittag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Efzestraße eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang über die Kellertür des Einfamilienhauses. Im Erdgeschoss des Hauses durchsuchten sie gezielt die Räumlichkeiten und Möbelstücke nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie Schmuckstücke sowie Bargeld. Anschließend verließen die Täter das Haus auf und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Efzestraße bemerkt haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

